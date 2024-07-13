Постпред России: В ОДКБ не ведут переговоров о принятии новых членов

Дипломат напомнил, что устав ОДКБ предполагает возможность принятия новых государств, разделяющих цели и принципы организации, принцип «не подвергается сомнению», но переговоров на этот счет пока нет.

Вместе с тем Васильев указал, что ОДКБ расширяет взаимодействие с отдельными странами и организациями.

«Если говорить о "расширении", то речь идет о расширении взаимодействия ОДКБ с отдельными государствами, организациями и объединениями», — заявил постпред.

