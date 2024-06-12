МИД Армении заявил, что Пашинян не говорил о выходе страны из ОДКБ
12 июня 202417:52
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не заявлял о выходе республики из ОДКБ. Как пишет ТАСС, об этом сообщил глава армянского МИД Арарат Мирзоян.
По его словам, на заседании в парламенте премьер-министр сказал, «что мы решим, когда выйти, но назад не вернёмся».
«Заседание записывается, можно проверить, кто что сказал», - указал Мирзоян.
Ранее на том же заседании Пашинян заявил, что бывшие власти республики вступили в «союз-пузырь», который, как оказалось позднее, не защищает Армению, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru