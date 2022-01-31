Постпред РФ при ООН назвал провокацией заявления о возможном нападении РФ на Украину

Разговоры о вероятности нападения России на Украину сами по себе являются провокационными. Соответствующую позицию озвучил постпред РФ при ООН Василий Небензя, передает «Интерфакс».

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По мнению Небензя, Запад говорит о деэскалации и в то же время нагнетает ситуацию риторикой о грядущей войне. Дипломат отметил, что создается ощущение, что западные страны будто хотят, чтобы это произошло.

Постпред также подчеркнул, что ни одного заявления о возможном вторжении от российских политиков не было, представители РФ лишь опровергали заявления западных стран.

Информация о возможном нападении на Украину появилась в конце прошлого года. Пентагон заявил об увеличении числа российских войск на украинской границе. После этого Запад и РФ начали обсуждение вопроса европейской безопасности.

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ТЕГИ:ООНВасилий Небензя
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