Постпред РФ при ЕС прокомментировал переговоры Борреля в Москве

Дипломат рассказал журналистам, что слова Борреля о «дне» в отношениях Москвы и Брюсселя — «в значительной мере преувеличение».

Как отметил Чижов, переговоры в Москве были трудными для европейских партнёров, однако откровенными. Постпред рассказал, что в ходе разговора стороны рассматривали как вопросы, по которым позиции РФ и ЕС совпадают, так и спорные сюжеты, отмечает RT. По мнению Чижова, это подтверждает «важность продолжения диалога».

Боррель посетил российскую столицу 4-6 февраля. В рамках визита глава евродипломатии встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и представителями общественных организаций страны. Боррель отметил, что ЕС выступает за продолжение диалога с Россией.

Позже ряд европейских дипломатов заявили, что визит Борреля в Москву закончился унижением для ЕС. В свою очередь, в российском МИД удивились такой оценке, отметив, что подобные заявления — информационная кампания Запада.

