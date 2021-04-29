Постпред РФ оценил возможность прекращения дипотношений между Россией и ЕС

Отвечая на вопрос о возможности остановки дипотношений Москвы и Брюсселя, Чижов поделился мнением, что «это не произойдет».

Постпред отметил, что большинство стран Европы не ответили на призывы о высылке российских дипломатов после заявления Чехии о причастности спецслужб РФ ко взрывам во Врбетице в 2014 году.

«Я думаю, что эти достаточно судорожные телодвижения отдельных столиц, они таковыми и останутся. Хотя, разумеется, даже эти судорожные телодвижения требуют прямого с нашей стороны принципиального ответа, что и делается», — добавил дипломат.

