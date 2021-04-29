Европарламент призвал страны Евросоюза выслать российских дипломатов

В четверг ЕП по итогам пленарной сессии принял резолюцию «Россия: дело Алексея Навального, военное наращивание на границах с Украиной и атака в Чехии». Документ поддержали 569 депутатов, высказались против 67, 46 воздержались.

В резолюции отмечается, что ЕП «осуждает угрозы России в адрес Чехии» и поддерживает ранее предпринятые странами Евросоюза действия в поддержку Праги.

Ранее стало известно, что ЕП предложил отключить РФ от международной системы SWIFT и отказаться от российских нефти и газа, если страна продолжит агрессию на Украине.

Чехия 17 апреля объявила о высылке 18 российских дипломатов, кроме того, Прага обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Москва в качестве ответной меры выслала 20 сотрудников чешского дипредставительства.

В знак солидарности с Прагой Словакия выдворила трех сотрудников российского посольства в Братиславе, напоминает «Свободная пресса». Также поддержку Чехии выразили Латвия, Литва и Эстония: Рига и Таллин выслали по одному, Вильнюс — двух дипломатов, пишут «Невские новости».

