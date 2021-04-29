Европарламент призвал страны Евросоюза выслать российских дипломатов
Европарламент (ЕП) призвал страны Евросоюза к «координированной высылке российских дипломатов» в знак солидарности с Чехией, передает РИА Новости.
В четверг ЕП по итогам пленарной сессии принял резолюцию «Россия: дело Алексея Навального, военное наращивание на границах с Украиной и атака в Чехии». Документ поддержали 569 депутатов, высказались против 67, 46 воздержались.
В резолюции отмечается, что ЕП «осуждает угрозы России в адрес Чехии» и поддерживает ранее предпринятые странами Евросоюза действия в поддержку Праги.
Ранее стало известно, что ЕП предложил отключить РФ от международной системы SWIFT и отказаться от российских нефти и газа, если страна продолжит агрессию на Украине.
Чехия 17 апреля объявила о высылке 18 российских дипломатов, кроме того, Прага обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Москва в качестве ответной меры выслала 20 сотрудников чешского дипредставительства.
В знак солидарности с Прагой Словакия выдворила трех сотрудников российского посольства в Братиславе, напоминает «Свободная пресса». Также поддержку Чехии выразили Латвия, Литва и Эстония: Рига и Таллин выслали по одному, Вильнюс — двух дипломатов, пишут «Невские новости».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+9 284 / сут.
Умерли
110 тыс.+364 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 442 / сут.
- Ресторатор рассказал о правильном маринаде для шашлыка
- Европарламент призвал страны Евросоюза выслать российских дипломатов
- Названы возможные сроки открытия границ Израиля для россиян
- ЦОДД: Москва встала в пробках перед майскими праздниками
- Киргизия и Таджикистан договорились прекратить огонь на границе
- Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT при «вторжении» на Украину
- Москалькова сделала прививку от COVID-19
- Разработчики «Спутника V» подадут иск к бразильскому регулятору за распространение дезинформации
- Михалков сделал прививку от коронавируса
- Минсельхоз РФ предложил временно ограничить экспорт гречки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru