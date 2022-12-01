Постпред РФ назвал КНР, Иран и Россию новым «треугольником» в мировой дипломатии
Китай, Иран и Россия создали новый «треугольник» в международной дипломатии, считает постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Об этом дипломат написал в Twitter.
Постпред напомнил, что постоянные представительства КНР, Ирана и РФ провели продуктивные трехсторонние консультации по «вопросам, представляющим взаимный интерес».
«Не похоже ли это на новый треугольник в многосторонней дипломатии - Китай, Иран и Россия?» — написал Ульянов.
Дипломат указал, что этот формат может легко расшириться: многие государства выступают за многополярность и против «попыток сохранить однополярный мир любой ценой», пишет Ura.ru.
Ранее Ульянов заявил, что Европа потеряла Россию как крупнейшего поставщика энергии, «чтобы получить возможность покупать американский СПГ по гораздо более высокой цене», напоминает RT.
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