Постпред РФ Чижов: Россия готова к проблемам с пуском «СП-2» из-за Запада

На Западе могут попытаться создать проблемы России на фоне подготовки запуска газопровода «Северный поток-2», считает постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов. Об этом сообщает телеканал «Россия 1» в воскресенье, 6 июня.

Чижов назвал возможные санкции против газа РФ глупостью

Чижов полагает, что российские власти с оператором газопровода готовы к подобным вызовам.

«Я думаю, что и мы, и компания-оператор - это международная компания, зарегистрированная, кстати говоря, в Швейцарии, - к этому готовы», - цитируют Чижова «Известия».

Ранее в воскресенье вице-премьер РФ Алексей Новак заявил, что строительство «Северного потока-2» планируется завершить и ввести в эксплуатацию до конца года.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
ТЕГИ:РоссияЗападСеверный Поток-2
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