Постпред РФ Чижов: Россия готова к проблемам с пуском «СП-2» из-за Запада
На Западе могут попытаться создать проблемы России на фоне подготовки запуска газопровода «Северный поток-2», считает постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов. Об этом сообщает телеканал «Россия 1» в воскресенье, 6 июня.
Чижов полагает, что российские власти с оператором газопровода готовы к подобным вызовам.
«Я думаю, что и мы, и компания-оператор - это международная компания, зарегистрированная, кстати говоря, в Швейцарии, - к этому готовы», - цитируют Чижова «Известия».
Ранее в воскресенье вице-премьер РФ Алексей Новак заявил, что строительство «Северного потока-2» планируется завершить и ввести в эксплуатацию до конца года.
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