Постпред РФ Чижов: Россия готова к проблемам с пуском «СП-2» из-за Запада

Чижов полагает, что российские власти с оператором газопровода готовы к подобным вызовам.

«Я думаю, что и мы, и компания-оператор - это международная компания, зарегистрированная, кстати говоря, в Швейцарии, - к этому готовы», - цитируют Чижова «Известия».

Ранее в воскресенье вице-премьер РФ Алексей Новак заявил, что строительство «Северного потока-2» планируется завершить и ввести в эксплуатацию до конца года.

