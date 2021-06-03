Чижов назвал возможные санкции против газа РФ глупостью

Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов считает глупостью возможные санкции против газопроводов «Ямал - Европа» и «Северный поток - 2». Об этом сообщает РИА Новости.

Финишная прямая. Кто еще может помешать «Северному потоку - 2»

Соответствующий комментарий дипломат дал в ходе Петербургского международного экономического форума. По мнению Чижова, это фантазии людей.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что Белый дом планирует отказаться от санкций против «Северного потока-2». По данным Axios, единственный способ прекратить работы над почти готовым трубопроводом — введение ограничений в отношении получателей газа в Германии. Однако это может стать причиной разрыва отношений с Берлином, и Вашингтон не пойдет на такой шаг.

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ТЕГИ:ГазопроводСеверный Поток-2
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