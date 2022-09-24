Постпред Крыма призвал Запад смириться с новым мировым порядком

«Наши противники должны четко усвоить, что строить новый мировой порядок без России, без учета ее национальных интересов не получится», — отметил постпред в беседе с РИА Новости.

Мурадов подчеркнул, что РФ доказывает именно это бывшим партнерам, которые «пока никак не могут смириться с нашей ролью одного из мировых центров».

