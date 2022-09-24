Постпред Крыма призвал Запад смириться с новым мировым порядком
Западу следует смириться с новым мировым порядком, в котором России отведена роль одного из мировых центров. Об этом заявил постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.
«Наши противники должны четко усвоить, что строить новый мировой порядок без России, без учета ее национальных интересов не получится», — отметил постпред в беседе с РИА Новости.
Мурадов подчеркнул, что РФ доказывает именно это бывшим партнерам, которые «пока никак не могут смириться с нашей ролью одного из мировых центров».
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