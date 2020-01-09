Постпред Ирана при ООН отверг предложение США о сотрудничестве

9 января 202012:08

Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи назвал невозможным сотрудничество с США в условиях санкций, введенных Вашингтоном. Иранский дипломат, в частности, назвал поступившее из США предложение «невероятным».

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Тахт-Раванчи добавил, что ни о каких переговорах речи идти не может, пока Вашингтон проводит враждебную политику в отношении Тегерана. По его словам, «беспрецедентные санкции» Вашингтона противоречат нормам международного права, передает RT.

Накануне президент США Дональд Трамп анонсировал «мощные» санкции в отношении Ирана.

Отношения между двумя странами испортились после уничтожения американским беспилотником иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде. Тегеран в ответ обстрелял ракетами американские базы на территории Ирака.

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ФОТО: фото Shutterstock
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