Павловский рассказал о финансировании предвыборной кампании Ельцина

Политтехнолог Глеб Павловский рассказал «Ленте.ру» о роли олигархов в победе первого президента России Бориса Ельцина на выборах в 1966 году.

Павловский заявил, что «первую десятку творцов победы Ельцина составляли миллионеры» во главе с Борисом Березовским. Во вторую десятку, по его словам, вошла группа Анатолия Чубайса.

Политтехнолог рассказал, что занимался центральной и региональной прессой во время предвыборной кампании. В итоге Ельцин победил во втором туре выборов 3 июля 1996 года, получив 53,82% голосов избирателей.

