Посредник США по обмену заключенными подтвердил освобождение Дадли в России
Американца, ветерана ВМС США Тэйлора Дадли освободили из-под ареста в России. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на посредника по обмену заключенными, экс-губернатора штата Нью-Мехико Билла Ричардсона.
Отмечается, что Дадли был передан американской стороне на российско-польской границе. По словам Ричардсона, Дадли сопровождается командой Richardson Center.
Ранее CNN сообщал, что 35-летний житель штата Мичиган был задержан сотрудниками Пограничной службы России в апреле 2022 года при попытке въехать в Калининград с территории Польши. Так, Дадли находился в Польше с целью посещения музыкального фестиваля, причина, по которой он пытался въехать на территорию РФ, не указывается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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