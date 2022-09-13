Посольство в Париже заявило о готовности России поставлять газ в Евросоюз
Пресс-секретарь посольства РФ во Франции Александр Макогонов в эфире телеканала BFMTV заявил, что вопрос о наличии в Европе газа будущей зимой следует задавать не России, а европейским лидерам.
По его словам, Москва готова поставлять Евросоюзу газ, однако этому мешают санкции, наложенные на газопроводы, по которым шли поставки.
Он отметил, что трубопровод «Ямал - Европа» опустел из-за Польши, а «Северный поток» не работает из-за технических сложностей, связанных с рестрикциями.
«Северный поток - 2» не был запущен. Он был закончен в прошлом сентябре, нужно просто нажать на кнопку, и он начнет функционировать, но никто этого не хочет. Украина блокирует ту часть газопровода, который пересекает ее территорию», - подчеркнул Макогонов.
Ранее вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Берлин не должен запускать «Северный поток-2». По его словам, это стало бы «поднятием белого флага» перед Россией, напоминает «Свободная пресса».
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