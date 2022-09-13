Посольство в Париже заявило о готовности России поставлять газ в Евросоюз

Пресс-секретарь посольства РФ во Франции Александр Макогонов в эфире телеканала BFMTV заявил, что вопрос о наличии в Европе газа будущей зимой следует задавать не России, а европейским лидерам.

Шольц заявил, что гордится возможностью отказаться от российского газа

По его словам, Москва готова поставлять Евросоюзу газ, однако этому мешают санкции, наложенные на газопроводы, по которым шли поставки.

Он отметил, что трубопровод «Ямал - Европа» опустел из-за Польши, а «Северный поток» не работает из-за технических сложностей, связанных с рестрикциями.

«Северный поток - 2» не был запущен. Он был закончен в прошлом сентябре, нужно просто нажать на кнопку, и он начнет функционировать, но никто этого не хочет. Украина блокирует ту часть газопровода, который пересекает ее территорию», - подчеркнул Макогонов.

Ранее вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Берлин не должен запускать «Северный поток-2». По его словам, это стало бы «поднятием белого флага» перед Россией, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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