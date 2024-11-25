Лондон ввел санкции против 30 танкеров за перевозку российской нефти
Лондон объявил о расширении списка антироссийских санкций за счет 30 нефтяных танкеров. Они попали под ограничения из-за переправки российского топлива в третьи страны, сообщило правительство Великобритании.
Большинство этих судов ходят под флагом РФ, восемь - под флагом Панамы, пять танкеров имеют регистрацию в Габоне. Ещё несколько судов ходят под флагами других государств.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», после актуализации санкционного списка британские рестрикции теперь затрагивают более 80 танкеров, которые участвую в переправке нефти из России в другие страны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru