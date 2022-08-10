Посольство в Исландии осудило публикацию фото в местной газете с растоптанным флагом РФ

Посольство РФ в Исландии осудило публикацию в местной газете фотографии, на которой изображен российский флаг со следами топтания. Заявление опубликовано в телеграм-канале посольства.

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В дипмиссии назвали этот факт проявлением неприкрытого неуважения к РФ и ее госсимволике.

Также в посольстве напомнили о статье 95 Уголовного кодекса Исландии, которая за публичное оскорбление иностранных государственных символов предусматривает наказание вплоть до лишения свободы.

Публикация появилась в газете «Fréttablaðið».

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Флаг России
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