Посольство в Исландии осудило публикацию фото в местной газете с растоптанным флагом РФ

В дипмиссии назвали этот факт проявлением неприкрытого неуважения к РФ и ее госсимволике.

Также в посольстве напомнили о статье 95 Уголовного кодекса Исландии, которая за публичное оскорбление иностранных государственных символов предусматривает наказание вплоть до лишения свободы.

Публикация появилась в газете «Fréttablaðið».