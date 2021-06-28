Посольство США в РФ не сможет полностью оказывать консульские услуги

По его словам, решение связано с включением США в список недружественных стран. По этой причине посольству запрещено нанимать россиян или граждан третьих стран. Салливан отметил, что консульские службы «не в состоянии обрабатывать хоть сколько-нибудь заявлений на выдачу виз».

Приостановка влечет серьезные последствия для российских и американских семей и коммерческие последствия для предприятий двух стран.

Перечень недружественных иностранных государств был утверждён правительством РФ в середине мая. В нём пока значатся только США и Чехия. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что эти государства попали в него из-за своих «враждебных шагов» в отношении Москвы.

