Рябков заявил, что Россия пока не намерена корректировать список недружественных стран
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не рассматривает список недружественных стран как инструмент для «разогрева ситуации», сообщает ТАСС.
По его словам, одобренный правительством РФ перечень является «платформой для реализации определённых решений», принятых в России, и какие-либо изменения в этом списке пока не рассматриваются
«Очень тяжёлая ситуация сложилась в наших отношениях с США и Чешской Республикой, что и побудило создать такой инструмент. Но мы не готовы сейчас обсуждать даже в первом приближении, когда возможны изменения, возможны ли они в принципе», - резюмировал Рябков.
Перечень недружественных иностранных государств был утверждён правительством РФ в середине мая, сообщает RT. В нём пока значатся только США и Чехия. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что эти государства попали в него из-за своих «враждебных шагов» в отношении Москвы.
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