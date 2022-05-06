Посольство США в Москве призвало американцев избегать массовые мероприятия 9 мая
Посольство Соединенных Штатов в России рекомендовало американским гражданам не посещать массовые мероприятия в Москве по случаю Дня Победы. Об этом диппредставительство сообщило на своем официальном сайте.
В сообщении также говорится, что в последние годы на мероприятиях по случаю 9 Мая в российской столице усилилось присутствие полиции, в связи с чем не рекомендуется посещать крупные общественные собрания.
Посольство советует американцам быть бдительными, иметь при себе паспорта, а также спланировать действия при возникновении непредвиденных обстоятельств.
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