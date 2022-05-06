Посольство США в Москве призвало американцев избегать массовые мероприятия 9 мая

В сообщении также говорится, что в последние годы на мероприятиях по случаю 9 Мая в российской столице усилилось присутствие полиции, в связи с чем не рекомендуется посещать крупные общественные собрания.

Посольство советует американцам быть бдительными, иметь при себе паспорта, а также спланировать действия при возникновении непредвиденных обстоятельств.



