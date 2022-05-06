Полиция Берлина запретила флаги России и Украины на акциях 8 и 9 мая

Также во время акций запрещается включать военные песни и выступать с поддержкой специальной операции.

Сообщается, что правила не действуют только для дипломатических делегаций и ветеранов.

По данным агентства, органы приложат все усилия для обеспечения порядка во время акций по случаю Дня победы и годовщины окончания Второй мировой войны в Европе.

Ранее стало известно, что в столице Германии пройдет более 50 акций 8 и 9 мая.