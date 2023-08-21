Посольство США призвало американцев покинуть Белоруссию
Посольство Соединенных Штатов в Минске в понедельник выступило с призывом к своим гражданам покинуть Белоруссию. Сообщение опубликовано на официальном сайте дипмиссии.
Причиной названо закрытие пограничных пунктов пропуска на границе со странами Евросоюза. Американцев призвали покинуть Белоруссию самолетом или выехать через оставшиеся переходы с Литвой и Латвией.
Посольство рекомендовало не посещать Белоруссию, Россию или Украины. Дипмиссия предупредила об ограниченных возможностях для оказания помощи гражданам США.
В интервью телеканалу СТВ посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что Москва будет рассматривать нападение на Минск третьей стороны как атаку на РФ, передает «Радиоточка НСН».
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