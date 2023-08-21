Посольство США призвало американцев покинуть Белоруссию

Причиной названо закрытие пограничных пунктов пропуска на границе со странами Евросоюза. Американцев призвали покинуть Белоруссию самолетом или выехать через оставшиеся переходы с Литвой и Латвией.

Посольство рекомендовало не посещать Белоруссию, Россию или Украины. Дипмиссия предупредила об ограниченных возможностях для оказания помощи гражданам США.

В интервью телеканалу СТВ посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что Москва будет рассматривать нападение на Минск третьей стороны как атаку на РФ, передает «Радиоточка НСН».

