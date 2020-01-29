Посольство США извинилось за новость об освобождении Освенцима американцами

Роспотребнадзор: В случае распространения коронавируса в Москве проблем с лекарствами не будет Настоящая зима в столице начнется 5 февраля Заявку на оформление электронной медкарты подали более 100 тысяч москвичей На выставку «Сальвадор Дали. Магическое искусство» уже продано более 35 тысяч билетов