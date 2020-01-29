Посольство США извинилось за новость об освобождении Освенцима американцами

29 января 202015:02

Американское посольство в Дании признало ошибку в публикации, посвященной освобождению нацистского лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Как сообщила «Вечерняя Москва», изначально дипломаты объявили об освобождении лагеря войсками США.

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В посольстве России в США назвали эту публикацию «бесстыдным переписыванием истории».

29 января представители дипмиссии заявили, что «случайно» приписали победу американским солдатам.

«Разумеется, он был освобожден советскими войсками. Мы признаем важный вклад всех союзных войск», - приводится объяснение в официальном аккаунте посольства США в Дании.

Концлагерь Освенцим 27 января 1945 года освободила Красная армия.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
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