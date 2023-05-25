Лукашенко заявил о начале перемещения по территории Белоруссии ядерных боеприпасов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по территории республики началось перемещение российского ядерного оружия, передаёт БелТА.

Лукашенко: ядерное оружие России в Белоруссии в полной безопасности

По его словам, перед этим были подготовлены «и места хранения, и прочее».

«Мы всё это сделали. Поэтому началось перемещение ядерных боеприпасов», - указал он.

Ранее Министры обороны РФ и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в Минске документы, регламентирующие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия на территории Белоруссии, сообщает журнал «Профиль».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:Ядерное ОружиеРоссияБелоруссияАлександр Лукашенко

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