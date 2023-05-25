Лукашенко заявил о начале перемещения по территории Белоруссии ядерных боеприпасов

По его словам, перед этим были подготовлены «и места хранения, и прочее».

«Мы всё это сделали. Поэтому началось перемещение ядерных боеприпасов», - указал он.

Ранее Министры обороны РФ и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в Минске документы, регламентирующие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия на территории Белоруссии, сообщает журнал «Профиль».

