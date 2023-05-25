Лукашенко заявил о начале перемещения по территории Белоруссии ядерных боеприпасов
25 мая 202318:34
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по территории республики началось перемещение российского ядерного оружия, передаёт БелТА.
По его словам, перед этим были подготовлены «и места хранения, и прочее».
«Мы всё это сделали. Поэтому началось перемещение ядерных боеприпасов», - указал он.
Ранее Министры обороны РФ и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в Минске документы, регламентирующие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия на территории Белоруссии, сообщает журнал «Профиль».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru