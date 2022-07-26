Посольство России в США раскритиковало заявления Госдепа об «изоляции» страны

Ранее официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что действия Москвы говорят якобы об осознании ею своего превращения в «изгоя», напоминает Газета.ру. По мнению американской стороны, РФ ищет возможности взаимодействовать с другими странами, «чтобы попытаться пресечь недовольство» Москвой.

Российская дипмиссия, комментируя заявление Прайса, указала, что подобные утверждения «не выдерживают критики». Посольство напомнило о вовлеченности российского руководства в международные дела: в частности, о насыщенном африканском турне главы российского МИД Сергея Лаврова, отмечает телеканал «360».

«Попытки представить нашу страну изолированной вызваны "воспаленным воображением" американских деятелей, которые все больше утрачивают связь с реальностью», — говорится в комментарии в Telegram-канале российского посольства.

