Посольство России призвало США оказать влияние на Украину для урегулирования на Донбассе
Посольство России в США рассчитывает, что в Вашингтоне прислушаются к оценкам экспертов о необходимости повлиять на Украину с тем, чтобы Киев выполнял свои обязательства в рамках минских соглашений. Об этом говорится в заявлении в Facebook российского диппредставительства.
В посольстве отметили слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая согласилась с тезисом о поддержке наращивания усилий по урегулированию конфликта на Донбассе. Кроме того, дипмиссия указала на дискуссии в местных политологических кругах, касающиеся вопроса о путях разрешения ситуации на юго-востоке Украины.
«Можем только приветствовать логику, когда вместо заезженных русофобских штампов эксперты дают взвешенные и разумные подсказки администрации США. Прежде всего, о том, что Киев должен наконец прекратить саботаж минских соглашений», — отмечается в заявлении посольства.
В дипмиссии добавили, что рассчитывают на влияние властей США на Украину для выполнения Киевом «своих обязательств в тесной координации с Донецком и Луганском».
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