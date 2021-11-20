Посольство России призвало США оказать влияние на Украину для урегулирования на Донбассе

В посольстве отметили слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая согласилась с тезисом о поддержке наращивания усилий по урегулированию конфликта на Донбассе. Кроме того, дипмиссия указала на дискуссии в местных политологических кругах, касающиеся вопроса о путях разрешения ситуации на юго-востоке Украины.

«Можем только приветствовать логику, когда вместо заезженных русофобских штампов эксперты дают взвешенные и разумные подсказки администрации США. Прежде всего, о том, что Киев должен наконец прекратить саботаж минских соглашений», — отмечается в заявлении посольства.

В дипмиссии добавили, что рассчитывают на влияние властей США на Украину для выполнения Киевом «своих обязательств в тесной координации с Донецком и Луганском».

