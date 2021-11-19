США поддержали позицию Путина насчет Украины и Донбасса

Власти США одобрили заявление президента России Владимира Путина о необходимости урегулирования украинского конфликта с помощью Минских договоренностей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

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В ходе расширенного заседания коллегии МИД Путин подчеркнул, что конфликт в Донбассе нужно решать с помощью Минских соглашений, которые Украина «демонстративно» не соблюдает.

Псаки отметила, что США «приветствовало» это решение. Она также добавила, что США поддерживает слова Путина о важности диалога между Москвой и Вашингтоном.

Ранее Конгресс США предложил не признавать президента России Владимира Путина главой государства после 2024 года. В Кремле такую инициативу оценили как «неприемлемую».



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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:СШАВладимир Путин
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