Посольство России ответило на заявление Эстонии о введении новых санкций

Заявление, которое было принято парламентом, было призвано "защищать гражданские свободы" в России. Как утверждается в заявлении, Евросоюз должен разработать комплексную санкционную политику, которая заставит Россию прекратить "агрессивную внешнюю политику".

В российском посольстве негативно оценили факт принятие заявления, напомнив, что глава России Владимир Путин неоднократно призывал страны "избавиться от фобий прошлого" и начать строить международные отношений с чистого листа. В дипмиссии отметили, что атмосфера российско-эстонских отношений и без того "достаточно напряженная", и обвинили парламентариев в русофобии.

