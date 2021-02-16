Посольство России ответило на заявление Эстонии о введении новых санкций
Заявление парламента Эстонии о необходимости разработать "политику санкций" в отношении РФ добавило негатив в отношения между Россией и Эстонией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского посольства в Таллине.
Заявление, которое было принято парламентом, было призвано "защищать гражданские свободы" в России. Как утверждается в заявлении, Евросоюз должен разработать комплексную санкционную политику, которая заставит Россию прекратить "агрессивную внешнюю политику".
В российском посольстве негативно оценили факт принятие заявления, напомнив, что глава России Владимир Путин неоднократно призывал страны "избавиться от фобий прошлого" и начать строить международные отношений с чистого листа. В дипмиссии отметили, что атмосфера российско-эстонских отношений и без того "достаточно напряженная", и обвинили парламентариев в русофобии.
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