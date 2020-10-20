Посольство России отвергло обвинения США в хакерстве в адрес россиян

Обвинения США в адрес шести россиян в хакерской и «дестабилизирующей» деятельности по всему миру не имеет ничего общего с реальностью и продвигает «русофобские» идеи, заявили в посольстве России в Вашингтоне. Об этом пишет РИА Новости.

Представитель посольства назвал обвинения США «охотой на ведьм» и «шпиономанией». Он добавил, что подобные заявления уже несколько лет являются отличительной особенностью политической жизни Вашингтона.

Одновременно с американской стороной в Великобритании заявили, что российская разведка собиралась провести сетевую атаку на организаторов Олимпийских игр в Токио. В оргкомитете Олимпиады в Токио заявили, что не обнаружили воздействия, которое могло бы оказать существенное влияние на его работу.

По версии Минюста США, шестеро обвиняемых россиян на протяжении четырёх лет организовывали кибератаки, среди которых проведение выборов во Франции в 2017 году и Зимние Олимпийские игры в Южной Корее 2018 года.

