Посольство РФ в США выразило протест Госдепу из-за задержания топ-менеджера «Ростеха»

Дипломаты российского посольства в США посетили Госдепартамент в связи с арестом в Италии топ-менеджера «Ростеха» Александра Коршунова. Соответствующее сообщение опубликовано на официальной странице ведомства в Facebook.

В сообщении отмечается, что дипломаты выразили свой протест и потребовали объяснить причины задержания Коршунова, а также отозвать запрос о его экстрадиции.

В посольстве отметили, что это задержание противоречит нормам международного права и ведет к эскалации отношений между РФ и США.

Как сообщалось ранее Коршунов был задержан в Италии 30 августа. США обвиняют его в экономическом шпионаже.

