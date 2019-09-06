Посольство РФ в США выразило протест Госдепу из-за задержания топ-менеджера «Ростеха»
Дипломаты российского посольства в США посетили Госдепартамент в связи с арестом в Италии топ-менеджера «Ростеха» Александра Коршунова. Соответствующее сообщение опубликовано на официальной странице ведомства в Facebook.
В сообщении отмечается, что дипломаты выразили свой протест и потребовали объяснить причины задержания Коршунова, а также отозвать запрос о его экстрадиции.
В посольстве отметили, что это задержание противоречит нормам международного права и ведет к эскалации отношений между РФ и США.
Как сообщалось ранее Коршунов был задержан в Италии 30 августа. США обвиняют его в экономическом шпионаже.
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