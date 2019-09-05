США обвинили топ-менеджера «Ростеха» в шпионаже

Власти США подозревают топ-менеджера «Ростеха» Александра Коршунова, занимающегося развитием бизнеса в компании, в экономическом шпионаже. Как пишет Федерал пресс, в настоящее время он задержан.

Отмечается, что факт задержания подтвердили в «Ростехе». По информации ТАСС, Коршунов был задержан в итальянском аэропорту 30 августа. В компании отрицают причастность своего сотрудника к шпионажу и намерены выступать в его защиту.

Президент России Владимир Путин также высказался в отношении этой ситуации. По мнению президента, речь идет о недобросовестной конкуренции со стороны Штатов.



