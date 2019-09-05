США обвинили топ-менеджера «Ростеха» в шпионаже
Власти США подозревают топ-менеджера «Ростеха» Александра Коршунова, занимающегося развитием бизнеса в компании, в экономическом шпионаже. Как пишет Федерал пресс, в настоящее время он задержан.
Отмечается, что факт задержания подтвердили в «Ростехе». По информации ТАСС, Коршунов был задержан в итальянском аэропорту 30 августа. В компании отрицают причастность своего сотрудника к шпионажу и намерены выступать в его защиту.
Президент России Владимир Путин также высказался в отношении этой ситуации. По мнению президента, речь идет о недобросовестной конкуренции со стороны Штатов.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Кабмин одобрил законопроект о выплате частных пенсий в 55 и 60 лет
- Экс-аналитик ЦРУ заявил, что Путин за пару дней предупредил Буша о терактах 11 сентября
- Минобороны опровергло сообщения о гибели российских военных в Сирии
- Мосгоризбирком обнародовал число кандидатов на выборы в Мосгордуму
- Зеленский объяснил, почему он заступился за педофилов