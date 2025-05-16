Посольство РФ в Лондоне назвали заявление Стармера о переговорах «поспешным»
Российское посольство в Великобритании выразило недоумение в связи с заявлением премьер-министра Кира Стармера, который охарактеризовал позицию Москвы на переговорах с Украиной в Стамбуле как «неприемлемую». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий диппредставительства.
В посольстве подчеркнули, что Россия ведет переговоры с Киевом, а не с Лондоном.
Ранее в тот же день Стармер сообщил, что обсудил ход российско-украинских переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Он также заявил, что действия России на стамбульской встрече, по его мнению, требуют ответа.
Переговоры между делегациями России и Украины состоялись в Стамбуле 16 мая при посредничестве главы МИД Турции Хакана Фидана и стали первой очной встречей сторон с марта 2022 года. Стороны договорились о масштабном обмене пленными и обменялись предложениями по возможному прекращению огня, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru