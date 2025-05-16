Посольство РФ в Лондоне назвали заявление Стармера о переговорах «поспешным»

Российское посольство в Великобритании выразило недоумение в связи с заявлением премьер-министра Кира Стармера, который охарактеризовал позицию Москвы на переговорах с Украиной в Стамбуле как «неприемлемую». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий диппредставительства.

В посольстве подчеркнули, что Россия ведет переговоры с Киевом, а не с Лондоном.