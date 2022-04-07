Посольство РФ в Эстонии требует освободить журналистку Черышеву

Посольство России в Эстонии выразило протест в связи с задержанием шеф-редактора издания «Спутник Медиа» (Sputnik Meedia) Елены Черышевой, сообщает РИА Новости.

Дипмиссия требует «ее немедленного освобождения».

МИД Эстонии: Посол России пока останется в стране

В посольстве подтвердили, что Черышева, являющаяся гражданкой России, была задержана 6 апреля по подозрению в нарушении международных санкций

Кроме того, СМИ сообщали о задержании еще одного бывшего сотрудника этого издания Мати-Дмитрия Терестала.

В начале марта Sputnik Meedia объявил о прекращении работы из-за давления властей и угроз сотрудникам.

Ранее Таллин объявил персонами нон грата троих сотрудников посольства РФ. При этом в МИД Эстонии подтвердили 5 апреля, что российский посол Владимир Липаев «пока остается в стране».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИД РФЖурналистыЭстония
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