Посольство РФ в Эстонии требует освободить журналистку Черышеву

В посольстве подтвердили, что Черышева, являющаяся гражданкой России, была задержана 6 апреля по подозрению в нарушении международных санкций

Кроме того, СМИ сообщали о задержании еще одного бывшего сотрудника этого издания Мати-Дмитрия Терестала.

В начале марта Sputnik Meedia объявил о прекращении работы из-за давления властей и угроз сотрудникам.

Ранее Таллин объявил персонами нон грата троих сотрудников посольства РФ. При этом в МИД Эстонии подтвердили 5 апреля, что российский посол Владимир Липаев «пока остается в стране».

