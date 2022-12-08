Посольство РФ: санкции не заставят Россию отказаться от своего курса

Ограничительные меры в отношении России со стороны США не заставят Москву отказаться от своего курса, а новые санкции в отношении российского экспорта причиняют вред зарубежным партнерам, сообщило российское посольство в Вашингтоне.

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По словам дипломатов, новые ограничения против российских высокотехнологичных компаний — это «очередные попытки администрации утолить санкционный "зуд". "В отношении некоторых фирм рестрикции накладываются уже по второму кругу».

«Такие шаги местных властей лишь подтверждают неэффективность американских нелегитимных мер. Указывают на то, что инструментарий давления на Россию иссякает», — говорится в сообщении дипмиссии.

В посольстве также отметили «пагубность нажима Вашингтона на частный бизнес».

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что власти Соединенных Штатов приостановил диалог с Россией по стратегической стабильности без внятного объяснения причин.

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