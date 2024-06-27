Посольство РФ рекомендовало согражданам воздержаться от поездок в Ливан
Посольство России в Бейруте рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Ливан до урегулирования ситуации на юге страны. Об этом заявил российский посол Александр Рудаков в эфире канала «Россия 24».
Он отметил, что россиянам следует воздержаться от поездок в Ливан по «небольшим делам или вопросам». С рекомендациями покинуть Ливан к своим гражданам до этого обращались, в частности, Франция, Кувейт, Германия и Канада.
Ранее, 18 июня, израильская армия заявила об утверждении плана боевых действий для наступления в Ливане из-за продолжающихся атак со стороны ливанского движения «Хезболлах». На этом фоне из Ливана начали уезжать иностранные граждане, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru