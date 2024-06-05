Неизвестный обстрелял посольство США в Ливане
Неизвестный обстрелял из автоматического оружия здание посольства США в Ливане в бейрутском пригороде Авкар. Об этом сообщает ТАСС.
Как рассказал агентству источник в правоохранительных органах Ливана, злоумышленник «открыл огонь по району расположения дипмиссии».
«Нападавший также получил ранение, он задержан ливанскими военнослужащими», — отметил собеседник ТАСС.
Позже было установлено, что стрельбу открыл гражданин Сирии, пишет «Свободная пресса». Его мотивы неизвестны. Как заявили в армии Ливана, злоумышленник находится в госпитале под охраной.
По данным посольства США, ливанские правоохранители быстро среагировали на ЧП, персонал дипмиссии находится в безопасности после инцидента.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru