Неизвестный обстрелял посольство США в Ливане

Неизвестный обстрелял из автоматического оружия здание посольства США в Ливане в бейрутском пригороде Авкар. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал агентству источник в правоохранительных органах Ливана, злоумышленник «открыл огонь по району расположения дипмиссии».

«Нападавший также получил ранение, он задержан ливанскими военнослужащими», — отметил собеседник ТАСС.

Позже было установлено, что стрельбу открыл гражданин Сирии, пишет «Свободная пресса». Его мотивы неизвестны. Как заявили в армии Ливана, злоумышленник находится в госпитале под охраной.

По данным посольства США, ливанские правоохранители быстро среагировали на ЧП, персонал дипмиссии находится в безопасности после инцидента.

