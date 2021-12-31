Посольство РФ раскритиковало высылку российского сотрудника миссии ООН в Косово
Посольство РФ в Белграде назвало провокацией против России и ООН высылку российского сотрудника миссии ООН в Косово. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам представителя посольства, решение было принято, чтобы «выслужиться перед западными менторами». В посольстве рассчитывают, что эта «выходка» не останется не отмеченной по линии МООНК.
В пятницу в Приштине объявили персоной нон грата российского представителя в МООНК, которых, по словам властей Косово, вредит своей деятельностью национальной безопасности республики.
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