Посольство РФ прокомментировало информацию США о вмешательстве в выборы

Заявления разведки США о вмешательстве Москвы в выборы не подтверждены какими-либо фактами, говорится в официальном заявлении посольства РФ в Вашингтоне.

По мнению российских дипломатов, разведданные США о вмешательстве России во внутренние процессы подтверждаются исключительно уверенностью разведок в их правильности. В Посольстве заявили, что Вашингтон продолжает попытки перенести ответственность за дестабилизацию в стране на другие страны и реализует практику «мегафонной дипломатии», поддерживая негативный фон вокруг России.

США планируют ввести санкции из-за «вмешательства в выборы»

Ранее разведка США обвинила Россию в попытках очернить Байдена во время выборов. Также в попытке повлиять на выборы обвинили Иран, Венесуэлу и Кубу.



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