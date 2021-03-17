Посольство РФ прокомментировало информацию США о вмешательстве в выборы

Заявления разведки США о вмешательстве Москвы в выборы не подтверждены какими-либо фактами, говорится в официальном заявлении посольства РФ в Вашингтоне.

По мнению российских дипломатов, разведданные США о вмешательстве России во внутренние процессы подтверждаются исключительно уверенностью разведок в их правильности. В Посольстве заявили, что Вашингтон продолжает попытки перенести ответственность за дестабилизацию в стране на другие страны и реализует практику «мегафонной дипломатии», поддерживая негативный фон вокруг России.