Посольство РФ призвало США не сомневаться в решимости России защищать свой суверенитет

Россия готова отстаивать свой суверенитет, территориальную целостность и народ всеми доступными средствами. Об этом заявили в посольстве РФ в Вашингтоне, комментарий ведомства опубликован в его Telegram-канале.

Путин заявил, что для России смертельно опасно ослабить свой суверенитет

Дипмиссия прокомментировала сообщения СМИ о возможной реакции США на гипотетическое применение Москвой ядерного оружия, пишет РИА ФАН. Отмечалось, что Вашингтон якобы рассматривает один из «сумасшедших вариантов» – нанесение обезглавливающего удара «по сердцу Кремля».

«Хочется верить, что подобные бредовые рассуждения не отражают официальную позицию военного ведомства США. Исходим из того, что в Вашингтоне прекрасно осознают эскалационный характер такой безрассудной риторики», — подчеркнули в посольстве.

Дипломаты призвали Минобороны США не сомневаться в решимости Москвы защищать страну, пишет Ura.ru. В дипмиссии предупредили, что «любое военное столкновение ядерных держав неминуемо приведет к катастрофическим последствиями».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияРоссийское ПосольствоСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры