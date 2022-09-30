Посольство РФ призвало США не сомневаться в решимости России защищать свой суверенитет

Дипмиссия прокомментировала сообщения СМИ о возможной реакции США на гипотетическое применение Москвой ядерного оружия, пишет РИА ФАН. Отмечалось, что Вашингтон якобы рассматривает один из «сумасшедших вариантов» – нанесение обезглавливающего удара «по сердцу Кремля».

«Хочется верить, что подобные бредовые рассуждения не отражают официальную позицию военного ведомства США. Исходим из того, что в Вашингтоне прекрасно осознают эскалационный характер такой безрассудной риторики», — подчеркнули в посольстве.

Дипломаты призвали Минобороны США не сомневаться в решимости Москвы защищать страну, пишет Ura.ru. В дипмиссии предупредили, что «любое военное столкновение ядерных держав неминуемо приведет к катастрофическим последствиями».

