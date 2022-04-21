Посольство РФ потребовало устранить последствия вандализма памятников в Германии
Посольство РФ потребовало устранить последствия действий вандалов в отношении советских военных памятников в Германии. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что российской посольство в стране направило ноту протеста в МИД ФРГ в связи с данными действиями. В ноте дипломаты РФ также призвали привлечь к ответственности организаторов акций вандализма.
Случаи вандальных акций в отношении памятников советским воинам участились после начала военной операции РФ на территории Украины.
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