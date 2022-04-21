Посольство РФ потребовало устранить последствия вандализма памятников в Германии

Отмечается, что российской посольство в стране направило ноту протеста в МИД ФРГ в связи с данными действиями. В ноте дипломаты РФ также призвали привлечь к ответственности организаторов акций вандализма.

Случаи вандальных акций в отношении памятников советским воинам участились после начала военной операции РФ на территории Украины.

