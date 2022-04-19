Посольство РФ попросило Черногорию объяснить публикацию главы МИД о разрыве дипотношений

Посольство РФ в Подгорице направило ноту в МИД Черногории в связи с публикацией в Twitter ведомства о разрыве дипломатических отношений с Россией.

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«Направили ноту в МИД Черногории, запросив соответствующие разъяснения», - приводит ТАСС сообщение российской дипмиссии.

Ранее в Twitter-аккаунте МИДа Черногории появилась публикация с заявлением главы ведомства Джорджа Радуловича о необходимости разрыва дипотношений с Россией. Позднее МИД Черногории удалил публикации и объяснил, что Радулович перечислил только возможные ограничительные меры, а не те, которые вступили в силу.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПосольствоМИДРоссияЧерногория
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