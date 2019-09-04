Посольство РФ ответило Болгарии на заявление о роли СССР во Второй мировой

Посольство России в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии, в котором говорится о том, что борьба Советского Союза с нацизмом не привела к освобождению Европы.

Заочная полемика развернулась накануне открытия в Российском культурно-информационном центре в Софии экспозиции, посвященной 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма, сообщают «Известия».

Российские дипломаты заявили, что эта выставка не имеет ничего общего как с нынешним болгарским внутриполитическим дискурсом, так и с отдельными политическими силами, поэтому в посольстве были обескуражены заявлением Софии, прозвучавшим до ознакомления с самой экспозицией, отмечает RT.