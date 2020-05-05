Посольство РФ назвало отмеченные Пулитцеровской премией статьи собранием ложных фактов
Посольство России в США прокомментировало вручение Пулитцеровской премии за антироссийские статьи. На странице в Facebook дипломатического ведомства говорится, что оргкомитет премии берет на себя слишком много ответственности, присуждая победу материалам, утверждения в которых многократно опровергались.
В посольстве заявили, что расценивают серию статей американского издания The New York Times (NYT) как «прекрасный сборник неразбавленных русофобских измышлений, которые можно рассматривать в качестве пособия по созданию ложных фактов».
В связи с пандемией коронавируса лауреаты Пулитцеровской премии на этот раз были названы в режиме онлайн, сообщает РИА ФАН. NYT получила Пулитцеровскую премию за серию материалов в номинации «международная журналистика» за описание того, как Россия якобы проводила операции по вмешательству в дела других государств с момента президентских выборов в США в 2016 году. Москва неоднократно отвергала все обвинения в свой адрес.
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