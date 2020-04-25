Лавров предвидит очередные обвинения во вмешательстве в выборы в США
В Москве полагают, что в преддверии новых выборов президента США в ноябре 2020 года в адрес России опять пойдёт волна обвинений во вмешательстве в предвыборный процесс, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире «Первого канала».
По словам главы МИД РФ, он прямо сказал об этом госсекретарю США Майку Помпео. Российская сторона предложила создать «механизм», который получит полномочия от президентов рассматривать любые вызывающие тревогу вопросы. Лавров рассчитывает, что это предложение рассмотрят «профессионалы, а не политиканы», передаёт «Интерфакс».
Ранее Лавров сравнил русофобию с рефлексом собаки Павлова. По его мнению, русофобские рефлексы будут проявляться и после пандемии коронавируса, потому что некоторые политики только ею и живут.
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