Посольство РФ: Лондон отказался сотрудничать с Россией в борьбе с киберпреступностью

Москва не раз предлагала Лондону наладить сотрудничество в области борьбы с киберпреступностью, однако Британия неизменно отвечала отказом. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Лондоне.

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Отмечается, что российская сторона предлагала наладить профессиональное сотрудничество в деле борьбы с киберпреступностью на многостороннем и двустороннем треках. В посольстве отметили, что Британия становится более уязвимой к разным угрозам в сфере ИКТ.

Ранее Великобритания ввела санкции в отношении 16 членов якобы связанной с РФ хакерской группы Evil Corp, которая, по утверждению властей, проводила кибератаки на учреждения здравоохранения, правительства и госсектора Британии, а также на частные коммерческие технологические компании, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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