Посольство РФ: Лондон отказался сотрудничать с Россией в борьбе с киберпреступностью

Отмечается, что российская сторона предлагала наладить профессиональное сотрудничество в деле борьбы с киберпреступностью на многостороннем и двустороннем треках. В посольстве отметили, что Британия становится более уязвимой к разным угрозам в сфере ИКТ.

Ранее Великобритания ввела санкции в отношении 16 членов якобы связанной с РФ хакерской группы Evil Corp, которая, по утверждению властей, проводила кибератаки на учреждения здравоохранения, правительства и госсектора Британии, а также на частные коммерческие технологические компании, передает «Радиоточка НСН».

