Посольство: официальные лица РФ не планировали участвовать в похоронах Елизаветы II

В посольстве РФ в Великобритании заявили, что официальные лица России не планировали участвовать в похоронах королевы Соединённого Королевства Елизаветы II, сообщает ТАСС.

Умерла королева Великобритании Елизавета II

В диппредставительстве отметили, что это связано с отношениями Москвы и Лондона, которые в настоящий момент находятся «в плачевном состояния».

«Ввиду плачевного состояния российско-британских двусторонних связей, а также проводимого Лондоном, по существу, враждебного курса... российские официальные лица не планировали участвовать в протокольных мероприятиях в связи с кончиной королевы Елизаветы II», - в отметили в российском посольстве.

Ранее в Букингемском дворце заявили, что похороны королевы Елизаветы II пройдут 19 сентября, сообщают «Невские новости». По информации источников Reuters, правительство Великобритании не стало приглашать на них представителей России, Белоруссии и Мьянмы.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Российское ПосольствоВеликобританияПохороныЕлизавета II
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