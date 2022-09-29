Посольство Италии рекомендовало соотечественникам покинуть Россию

Посольство Италии в Москве рекомендовало покинуть Россию соотечественникам, чье пребывание в стране не продиктовано необходимостью. Сообщение размещено на сайте посольства. В нем поясняется, что мера продиктована «последними событиями на международной арене и возрастающими трудностями с воздушным и автомобильным сообщением с Россией».

СМИ: Евросоюз захотел лишить российских силовиков без средств подавления беспорядков

Ранее США, Латвия и Румыния призвали своих граждан срочно покинуть Россию. Это объяснялось тем, что люди с двойным гражданством могут быть призваны в армию. Также гражданам этих стран посоветовали не посещать в ближайшее время Россию без крайней необходимости.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ПосольствоИталия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры