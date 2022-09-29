Посольство Италии рекомендовало соотечественникам покинуть Россию
Посольство Италии в Москве рекомендовало покинуть Россию соотечественникам, чье пребывание в стране не продиктовано необходимостью. Сообщение размещено на сайте посольства. В нем поясняется, что мера продиктована «последними событиями на международной арене и возрастающими трудностями с воздушным и автомобильным сообщением с Россией».
Ранее США, Латвия и Румыния призвали своих граждан срочно покинуть Россию. Это объяснялось тем, что люди с двойным гражданством могут быть призваны в армию. Также гражданам этих стран посоветовали не посещать в ближайшее время Россию без крайней необходимости.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru