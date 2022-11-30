Посольство Германии отказало в выдаче виз представителям Россотрудничества

По её словам, также в визах было отказано представителям отечественных культурно-образовательных учреждений и другим российским участникам Недели русского языка, проходившей в Берлине с 21 по 25 ноября.

«Мы рассматриваем эту выходку как очередное проявление тенденциозной антироссийской политики Берлина, которая направлена на подрыв всех составляющих российско-германских отношений, включая гуманитарную», - заключила она.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава сенаторской части российской делегации Владимир Джабаров заявил, что российские парламентарии получили отказ в визах для участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Варшаве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».