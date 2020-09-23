Посол заявил, что в России серьезно относятся к делу Навального

Посол РФ в Германии Сергей Нечаев заявил, что к делу Алексея Навального в России относятся абсолютно серьезно. Об этом сообщает РИА Новости.

Навальный отреагировал на заявление Путина по поводу его отравления

По словам Нечаева, в РФ рассчитывают на тесное сотрудничество с ФРГ в расследовании инцидента. Соответствующее заявление он сделал в интервью немецкой газете Berliner Zeitung, отмечает агентство.

Напомним, Навальный после ухудшения самочувствия 20 августа находится на лечении в немецкой клинике. Он вышел из комы через 18 дней после случившегося. Результаты проб анализов оппозиционера показали, что он был отравлен химическим веществом типа "Новичок", утверждают в Германии.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Алексей Навальный
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