Посол Великобритании прибыла в российский МИД

Посол Великобритании Дебора Броннерт прибыла в МИД России, сообщает ТАСС. Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин был вызван МИД Соединенного Королевства на фоне обвинений РФ в предполагаемых кибератаках.

Страны НАТО поддержали новые санкции США против России

По словам Броннерт, эта встреча была запланирована и является стандартным мероприятием в рамках дипломатической работы.

Накануне президент США Джо Байден подписал указ о санкциях против России, согласно которому из страны высылаются десять сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне, в том числе представители российских спецслужб. Ограничения также коснулись ряда организаций и физических лиц.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала вызов российских послов в Великобритании и Польше, назвав это цепной реакцией стран НАТО в поддержку американских санкций, сообщает РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииВеликобританияМИД РФ
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