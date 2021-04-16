Посол Великобритании прибыла в российский МИД

По словам Броннерт, эта встреча была запланирована и является стандартным мероприятием в рамках дипломатической работы.

Накануне президент США Джо Байден подписал указ о санкциях против России, согласно которому из страны высылаются десять сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне, в том числе представители российских спецслужб. Ограничения также коснулись ряда организаций и физических лиц.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала вызов российских послов в Великобритании и Польше, назвав это цепной реакцией стран НАТО в поддержку американских санкций, сообщает РИА Новости.

