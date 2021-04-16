Посол Великобритании прибыла в российский МИД
Посол Великобритании Дебора Броннерт прибыла в МИД России, сообщает ТАСС. Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин был вызван МИД Соединенного Королевства на фоне обвинений РФ в предполагаемых кибератаках.
По словам Броннерт, эта встреча была запланирована и является стандартным мероприятием в рамках дипломатической работы.
Накануне президент США Джо Байден подписал указ о санкциях против России, согласно которому из страны высылаются десять сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне, в том числе представители российских спецслужб. Ограничения также коснулись ряда организаций и физических лиц.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала вызов российских послов в Великобритании и Польше, назвав это цепной реакцией стран НАТО в поддержку американских санкций, сообщает РИА Новости.
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