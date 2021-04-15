Страны НАТО поддержали новые санкции США против России
Союзники по НАТО поддерживают США и выражают им свою солидарность в связи с объявлением новых мер в ответ на дестабилизирующую деятельность России, сообщает пресс-служба Североатлантического альянса.
В заявлении НАТО говорится, что члены альянса продолжат совместно реагировать на действия России, которые «представляют угрозу евроатлантической безопасности».
Государства-члены НАТО также присоединились к обвинениям США в адрес России, связанным с кибератакой на SolarWinds. Припомнили Москве и инцидент с оппозиционером Алексеем Навальным.
«Мы солидарны с США. Мы осуждаем нападение на российского оппозиционера Алексея Навального с применением нервно-паралитического вещества из запрещенной группы «Новичок», - отметили в НАТО.
Страны НАТО в своём обращении призвали Россию «незамедлительно прекратить дестабилизирующее поведение и выполнять свои международные обязательства», в том числе «немедленно снизить напряженность на украинских границах и в незаконно аннексированном Крыму».
Ранее президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении Центробанка РФ, ФНБ РФ и Минфином РФ, сообщает RT. Также в чёрный список попали шесть российских технологических компаний и 32 юридических и физических лица. Кроме того, из Соединённых Штатов высылают десять сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне, в том числе представителей российских спецслужб.
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